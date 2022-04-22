الاحتلال الصهيوني يجدد مهاجمة المسجد الأقصى عبر طائرة مسيرة

أصيب العشرات من المواطنين الفلسطينيين، ظهر اليوم الجمعة، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه المصلين المرابطين في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

واستخدمت قوات الاحتلال طائرات مسيرة بدون طيار “صغيرة الحجم” لإلقاء قنابل صوب المصلين المرابطين في ساحات الأقصى.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن طواقمه تعاملت مع عشرات الإصابات ميدانيًا.

وقال الهلال الأحمر إن:” ٢٦ إصابة بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المصلين بساحات المسجد الأقصى يرفع حصيلة الإصابات منذ الصباح إلى 57″.

وتسود حالة من التوتر داخل المسجد الأقصى في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة منذ أيام والتي كان آخرها صباح اليوم.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام