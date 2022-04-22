لجان المقاومة: ندعو إلى النفير العام وهبة وثورة شعبية عارمة دفاعا عن المسجد الاقصى المبارك وردا على العدوان الصهيوني المتواصل الذي يستهدف شعبنا وأرضنا ومقدساتنا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2022 - 15:14

لجان المقاومة: ندعو إلى النفير العام وهبة وثورة شعبية عارمة دفاعا عن المسجد الاقصى المبارك وردا على العدوان الصهيوني المتواصل الذي يستهدف شعبنا وأرضنا ومقدساتنا

منذ 15 mins 22 April، 2022
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