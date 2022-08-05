“لجان المقاومة”: العدو الاسرائيلي هو من بدأ العدوان وعليه أن يرى ما يوجعه

نعت “لجان المقاومة في فلسطين” الجمعة الشهيد القائد تيسير محمود الجعبري أحد القادة العسـكريين في سـرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وقائدها في المنطقة الشمالية الذي ارتقى جراء العدوان الاسرائيلي على مدينة غزة.

وأعلنت لجان المقاومة “حالة الاستنفار في صفوق مجاهديها للرد على اغتياله وعلى جرائم العـدو المتواصلة بحق شعبن”، واكدت أن “العدو هو من بدأ العدوان وعليه أن يرى ما يوجعه خلال الدقائق القادمة”.

وشدد مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين محمد البريم(أبو مجاهد) على أن “العدو أخطأ التقدير وسيتحمل توابعها مستوطنيه، كما أن العدو غدر بالوساطة المصرية”، وقال “نحن من هنا نقول لا وساطة بعد هذه اللحظة”، وشدد على أن “كل الخيارات مفتوحة امام شعبنا ومقاومته ومقاومتنا جاهزة للرد، وأن المقاومة تمتلك القوة للجم هذا المحتل”.

المصدر: فلسطين اليوم