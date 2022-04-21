تشيلي تعتقل برتغاليا مطلوبا من “الإنتربول” على خلفية انفجار مرفأ بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2022 - 04:12

تشيلي تعتقل برتغاليا مطلوبا من “الإنتربول” على خلفية انفجار مرفأ بيروت

منذ 18 mins 21 April، 2022
مرفأ بيروت
أخبار دولية - تشيلي

أعلنت الشرطة التشيلية أنها اعتقلت برتغاليا مطلوبا من “الإنتربول” على خلفية انفجار مرفأ بيروت عام 2020 الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص.

وقالت الشرطة في بيان لها إن الرجل الذي لم تكشف عن اسمه، وصل إلى سانتياغو على متن طائرة قادمة من إسبانيا، قبل أن تتم إعادته على طائرة أخرى إلى مدريد.

وأوضح المسؤول في شرطة مطار سانتياغو كريستيان سايز أن الرجل مطلوب بزعم إدخاله “مواد متفجرة” إلى لبنان مرتبطة بالانفجار الهائل الذي دمر أحياء عدة من العاصمة اللبنانية.

وأضاف أنه بالتنسيق مع الإنتربول تم منع الرجل من دخول تشيلي ووضعه لاحقا على طائرة متجهة إلى إسبانيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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