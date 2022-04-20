استمرار الإجراءات الأمنية في الضاحية ومزيد من التوقيفات

لليومِ العاشر على التوالي، تستمرُ الاجراءاتُ الأمنيةُ في الضاحية، ومعلوماتُ المنار تفيد بتوقيفُ احدِ المشغِّلينَ في عملياتِ السرقة.

في اطار إجراءاتها الأمنية المتواصلة في الضاحية الجنوبية لبيروت، تحاول الأجهزة الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة توقيف كلّ من وثّقت كاميرات المراقبة قيامهم بعمليات سرقة سواء لدراجات نارية أو نشل مواطنين ، وتوقيف كلّ من يتمّ تحديد هوياتهم كمتورطين في أعمال مخلة بالأمن أو مطلوبين بمذكّرات توقيف.

ومن بين من أظهرت المقاطع المصوّرة قيامهم بعمليات سرقة، علمت المنار، أنّه جرى توقيف أحد المشغلين في عمليات السرقة وهو أحمد حسن برو المتورّط ليس فقط بأعمال السرقة بل بتعاطي المخدّرات وترويجها اضافة الى إطلاق النار ، كما تمّ توقيف محمد عواضة المتورّط بعمليات سرقة.

بموازاة ذلك، شهد الأسبوع الثاني على بدء هذه الاجراءات تكثيفا للدوريات المؤللة والحواجز المتنقّلة في أكثر من منطقة ، من حي السلم الى الليلكي وحارة حريك والغبيري والشياح وطريق المطار والاوزاعي.

مصادر أمنية قالت للمنار إنّ هذه الاجراءات ليس لها سقف زمني محدّد وهي ستستمر الى حين تحقيق الهدف بعودة الامن الى الضاحية وبتوقيف ليس اللصوص الافراد فقط، بل عصابات السرقة المنظّمة اضافة الى مروّجي المخدّرات.

المصدر: المنار