وقفة رمزية في أريحا بالضفة المحتلة دعما للأسرى بسجون العدو الاسرائيلي

شاركت فعاليات محافظة أريحا والأغوار بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة الأربعاء في وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون العدو الإسرائيلي، وسط مدينة أريحا.

وقال مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير الفلسطيني ناصر شلون إن “هذه الوقفة تأتي بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني، في ظل ظروف صعبة وقاسية يعانيها معتقلونا البواسل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، من أمراض مزمنة، وهجمات شرسة بحقهم من قبل إدارات السجون”، ودعا إلى “تكثيف الوقفات التضامنية مع المعتقلين، وتدخل المؤسسات الدولية لإنقاذ حياتهم”.

ورفع المشاركون في الوقفة صورا للاسرى في سجون العدو، مطالبين بالإفراج عنهم.

المصدر: وكالة وفا