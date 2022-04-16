قوى الامن: توقيف سارقي أجهزة محطتي الخلوي في جزين

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “في إطار متابعة ملف عمليات سرقة الكابلات الكهربائية والبطاريات من محطات إرسال شركتي الاتصالات “MTC” و”ALFA” التي حصلت في الآونة الأخيرة في عدد من المناطق اللبنانية، كثفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي دورياتها في المناطق التي كثرت فيها هذه العمليات، للعمل على توقيف المتورطين بها.

بتاريخ 12-4-2022، وبنتيجة المراقبة الدقيقة التي نفذتها دوريات من الشعبة في بلدة السريرة – جزين، تمكنت من رصد آلية “ببيك أب” من نوع “تويوتا” لون أبيض من دون لوحات، فعملت على ضبطه وتوقيف شخصين كانا على متنه، وهما:

– ك. ح. (مواليد العام 1992، لبناني)

– ع. ص. (مواليد العام 1998، سوري)

وضبطت على متن “البيك أب”، /45/ بطارية، وكابلات كهربائية بطول /16/ مترا، تفوق قيمتها الـ /50/ ألف دولار أميركي.

بالتحقيق معهما، اعترفا أن المسروقات ناتجة من عملية سرقة استهدفت محطتي إرسال لشركتي “MTC” و “ALFA” في خراج البلدة المذكورة. تم تسليم البطاريات والكابلات المسروقة الى إدارة الشركتين المذكورتين، وتم ضبط “البيك أب” المستخدم في عملية السرقة. أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام