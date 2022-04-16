هنية يهاتف رئيس مجلس الامة الكويتي ويطلعه على جرائم الاحتلال الصهيوني في الأقصى

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مساء اليوم السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي حيث وضعه في صورة التطورات الجارية في المسجد الأقصى المبارك، وعملية الاقتحام التي تمت فجر اليوم من قبل قوات الاحتلال ومحاولات المستوطنين إدخال وذبح القرابين داخل المسجد، مؤكدًا أن شعبنا يواصل عملية الدفاع عن مقدسات شعبنا وأمتنا.

ودعا رئيس الحركة السيد مرزوق الغانم إلى ممارسة دوره الأصيل والممتد في الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، وإنكار هذه الجرائم المنافية لكل الأعراف والمعايير الدولية، والضغط على الاحتلال في كافة المحافل من أجل وقفها.

وأشاد رئيس الحركة بالمواقف الأصيلة لدولة الكويت أميرًا وحكومةً وبرلمانًا ومواقف رئيس البرلمان التي عبر عنها في مناسبات ومحافل مختلفة.

من جانبه أدان رئيس مجلس الأمة الممارسات الإسرائيلية وشدد على موقفه الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في ظل الممارسات الإسرائيلية بحقه.

المصدر: وكالة شهاب