القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تدعو للخروج في مسيرات حاشدة بعد صلاة الجمعة والتوجه نحو حاجز قلنديا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2022 - 13:08

القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تدعو للخروج في مسيرات حاشدة بعد صلاة الجمعة والتوجه نحو حاجز قلنديا

منذ 48 mins 15 April، 2022
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