القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تدعو للخروج في مسيرات حاشدة بعد صلاة الجمعة والتوجه نحو حاجز قلنديا – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
April 15 2022 - 13:08
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
15 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
قوات الإحتلال تقتحم المسجد الأقصى فجر اليوم وتعتدي على المعتكفين فيه وتعتقل العشرات منهم
قوات الإحتلال تقتحم المصلى القبلي وتعتقل المعتكفين بداخله
الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع عدد الإصابات خلال المواجهات في المسجد الأقصى إلى 152 إصابة
مصادر فلسطينية: قوات الإحتلال تعتقل أكثر من 300 مرابط من داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى بعد الإعتداء عليهم
خطيب المسجد الاقصى: الاحتلال استخدم اسلوب الغدر وهاجم المصلين العُزل بطرق حربية وبالاسلحة النارية
مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني: الوضع في الأقصى خطير وسنقيم صلاة الجمعة مهما كلف الأمر
حركة الجهاد الإسلامي: نوجه التحية لكل من لبى نداء الأقصى في صلاة الفجر وندعو إلى الاحتشاد في صلاة الجمعة
حركة الجهاد الإسلامي: الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى جريمة عدوانية يتحمل الإحتلال كامل المسؤولية عنها
حركة الجهاد: ما لم يكف الاحتلال يده عن الأقصى ويوقف عدوانه على شعبنا فإن المواجهة ستكون أقرب وأصعب مما يظن
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية:لا مكان للغزاة في قدسنا وأقصانا وسوف ننتصر في صراع الإرادة والهوية
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: اقتحام المسجد الأقصى صاعق تفجير للأوضاع على امتداد فلسطين التاريخية
الهيئة الإسلامية العليا: ندعو أبناء الشعب الفلسطيني للنفير العام في جميع أنحاء فلسطين وشد الرحال إلى المسجد الأقصى
مصادر عبرية تعلن اصابة 3 عناصر من شرطة الاحتلال خلال المواجهات المندلعة في المسجد الاقصى المبارك
الرئيس الإيراني خلال استقباله وزير الخارجية العراقي: لن نسمح أبداً للكيان الصهيوني بتهديد أمن المنطقة عبر دولة مجاورة
مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني: قوات الإحتلال تعتقل أكثر من 80 معتكفا داخل المصلى القبلي
حركة المجاهدين الفلسطينية: الإعتداءات الإجرامية على الاقصى والمرابطين فيه هي صاعق تفجير موجة الغضب بوجه العدو
قوات العدو تعتدي على المسنين عند أبواب المسجد الأقصى المبارك
اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يعتصمون قرب المرفأ رفضا لقرار مجلس الوزراء تنفيذ هدم الاهراءات
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: لا إمكانية لاستغناء أوروبا عن الغاز الروسي الآن والسعي خلف بدائل سيكون مكلفاً
نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: إذا انضمت فنلندا والسويد للناتو فسنعزز حدودنا وسنتخذ إجراءات عسكرية في منطقة البلطيق
مدعي عام الجنائية الدولية: لن نقبل أي دليل من الحكومة الاوكرانية بدون التحقق منه
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: أوضحت للرئيس الاوكراني أسباب رفضي وصف العملية الروسية بـ"الابادة الجماعية"
الخارجية الفرنسية: سنعيد نقل سفارتنا في اوكرانيا من منطقة لفيف الى العاصمة كييف قريبا
واشنطن: سنبذل قصارى جهدنا لمنع اعادة توحيد الصين وتايوان بالقوة
الجزائر: اي امتداد للاعتداءات المغربية الى اراضينا سنعتبره ذريعة حرب
حركة الجهاد الإسلامي: الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى جريمة عدوانية يتحمل الإحتلال كامل المسؤولية عنها
حركة الجهاد الإسلامي: نوجه التحية لكل من لبى نداء الأقصى في صلاة الفجر وندعو إلى الاحتشاد في صلاة الجمعة
حركة الجهاد: ما لم يكف الاحتلال يده عن الأقصى ويوقف عدوانه على شعبنا فإن المواجهة ستكون أقرب وأصعب مما يظن
وزير الخارجية الأوكراني: المحادثات مع الجانب الروسي مستمرة ولكن من دون تقدم كبير
حكومة جنوب أفريقيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في مدينة ديربان الساحلية ومحيطها إلى 306 قتلى
الفيليبين: مقتل 115 شخصاً على الأقل في حوادث انزلاق تربة وفيضانات ناجمة عن العاصفة الاستوائية ميجي
مقتل 21 امرأة و5 أطفال على الأقل جراء انقلاب قاربهم في نهر شاغاري بولاية سوكوتو شمال غرب نيجيريا
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تدعو للخروج في مسيرات حاشدة بعد صلاة الجمعة والتوجه نحو حاجز قلنديا
منذ 48 mins
15 April، 2022
عاجل
القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية
التعليقات
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}