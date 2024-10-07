في الذكرى الأولى لطوفان الأقصى.. القسام تقصف تل أبيب

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة حماس، الإثنين، قصف مدينة تل أبيب ومحيطها برشقة صاروخية، بالذكرى الأولى لمعركة “طوفان الأقصى”.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، أنها قصفي عمق الاحتلال مدينة “تل أبيب” برشقة صاروخية من نوع “مقادمة” “M90″، ضمن معركة الاستنزاف المستمرة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد لأبناء شعبنا.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن رشقات صاروخية أطلقت من قطاع غزة نحو تل أبيب وريشون لتسيون وحولون وأسدود، بينما أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى سقوط صاروخ بشكل مباشر في حولون قرب تل أبيب.

ولفتت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن عدة إصابات سجلت عقب سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على جنوبي تل أبيب، مشيرة إلى أنه تم رصد إطلاق 5 صواريخ على تل أبيب.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد صرح صباح اليوم الإثنين، بأن “القوات الإسرائيلية أحبطت تهديدًا فوريًا من خلال قصف منصات إطلاق صواريخ كانت جاهزة في غزة”.

وسبق ذلك، أن ذكرت القسام أنها استهدفت في ساعات الصباح الباكر موقع “صوفا” العسكري وتحشدات قوات الاحتلال في معبر رفح البري وقرب مستوطنة “حوليت” ومركز عمليات موقع “كرم أبو سالم” العسكري بعدد من صواريخ “رجوم” عيار 114 ملم.

كما ويخوض مجاهدو القسام اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة غرب معسكر جباليا شمال القطاع ويوقعون قتلى وجرحى في صفوفهم.

كما واستهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه 4” بقذيفة “الياسين 105” شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

المصدر: مواقع