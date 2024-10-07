لبنان | الطيران الإسرائيلي يصعد عدوانه على مختلف المناطق .. 23 شهيدا واستهداف المشافي وعناصر الاسعاف

واصل الطيران الإسرائيلي اعتداءاته اليومية على الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع والجنوب، مستهدفاً المزيد من الأبنية السكنية والمستشفيات والأطقم الصحية والإسعافية، متسبّباً بسقوط المزيد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.







وشنّ ليلاً غارات على الضاحية، جاءت تكملة لما بدأه منذ ليل السبت حتى فجر أمس الأحد، منفّذاً أكثر من 35 غارة جوية استهدفت طريق المطار، الغبيري، حارة حريك، برج البراجنة، الرويس، المريجة، الليلكي، الشويفات وحي الأميركان، طاولت مبانيَ سكنية ومحطات وقود ومراكز صحية ومستودعات دوائية.

وشنّ العدو الإسرائيلي ليل امس غارة على بلدة كيفون الجبلية، أدّت إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة 10 آخرين بجروح. كما قصف منزلاً في بلدة القماطية؛ حيث أعلنت وزارة الصحة العامة؛ أنّ غارة العدو الإسرائيلي على بلدة القماطية أدت إلى استشهاد ستة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال وإصابة أحد عشر آخرين بجروح”.

ولمزيد من التفاصيل حول مستجدات العدوان الاسرائيلي المتصل بالضاحية الجنوبية لبيروت مراسل المنار كريم سعد يوضح لنا التالي:



واستكملت طاىرات العدو ضربها للمستشفيات والمراكز الصحية، ما تسبب بتدمير جزئي في مستشفيي الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل والسانت تيريز في الضاحية، وتدمير كلي لعدد من المراكز الصحية في العديد من البلدات الجنوبية.

وأدّت هذه الغارات إلى استشهاد وإصابة عدد من المسعفين ولا سيما من الدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية، إذ أعلن الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية استشهاد 3 من مسعفيه، جراء استهداف مراكزه الصحية في بلدات جويَّا ومجدل زون وعيناثا

إلى ذلك، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أمس، أن الغارات الجوية التي شنّها طيران العدو الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية على لبنان أدّت إلى استشهاد 23 شخصاً وإصابة 93 آخرين بجروح، فضلاً عن وجود أشلاء لشهداء لم يتمّ التعرف بعد إلى هوياتهم.

المصدر: موقع المنار + وكالات