في الذكرى الاولى لـ “طوفان الأقصى”…المقاومة الاسلامية تواصل دك الكيان بالصواريخ وضرب قواته البرية عند الحدود الجنوبية

واصلت المقاومة الإسلامية عمليتها العسكرية في الذكرى السنوية الاولى لطوفان الأقصى ضد مواقع العدو الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وقواعده العسكرية ومستوطناته في العمق، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه.

وفي السياق ، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 00:05 من منتصف ليل الاثنين 07-10-2024 قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا بصلية صاروخية.

1- بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 00:05 من منتصف ليل الاثنين 07-10-2024 قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا بصلية صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

الاثنين 7-10-2024

03 ربيع الثاني 1446 هـ

هذا وقصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:55 من صباح اليوم الاثنين ‌، مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية.

2- بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:55 من صباح يوم الاثنين ‌‏7-10-2024، مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 7-10-2024‏

‏03 ربيع الثاني 1446 هـ

كما واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (2:30) فجراً تجمعاً لآليات وأفراد قوات العدو الإسرائيلي خلف موقع جل العلام بصلية صاروخية.

3- بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (2:30) من فجر يوم الاثنين 07-10-2024 تجمعاً لآليات وأفراد قوات العدو الإسرائيلي خلف موقع جل العلام بصلية صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

الاثنين 7-10-2024

03 ربيع الثاني 1446 هـ

وفي السياق ايضاً استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (9:10) من صباح اليوم مستعمرة كفر فراديم بصلية صاروخية.

4- بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (9:10) من صباح يوم الاثنين 07-10-2024 مستعمرة كفر فراديم بصلية صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

الاثنين 7-10-2024

03 ربيع الثاني 1446 هـ

ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:15 صباحاً ، تجمعًا لقوات العدو في حديقة مارون الراس بصلية صاروخية.‏

5- بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:15 من صباح يوم الاثنين 7-‌‏10-2024، تجمعًا لقوات العدو في حديقة مارون الراس بصلية صاروخية.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 7-10-2024‏

‏03 ربيع الثاني 1446 هـ

المصدر: الاعلام الحربي