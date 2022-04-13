إعلام العدو يقول إن قوات الإحتلال اعتقلت ناشطا في حركة حماس في سلواد في رام الله ويدعى “معاذ حامد” والمتهم بتنفيذ عملية عام 2015 وقتل فيها مستوطن وأصيب آخرون – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2022 - 23:42
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الفصائل الفلسطينية تعلن التعبئة العامة وتدعو المقاومة للإستنفار دفاعا عن الأقصى ولمواجهة أي تطورات فيه
الفصائل الفلسطينية: ندعو جماهير شعبنا في الضفة والقدس والداخل إلى الزحف نحو المسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل
استشهاد الفتى الفلسطيني قصي حمامرة برصاص قوات الاحتلال في بلدة حوسان غرب بيت لحم
اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدات حوسان وسلواد وبيرزيت أثناء محاولة جنود العدو إعتقال ناشطين
قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات أمنية إلى بلدة سلواد وتعتقل 4 فلسطينيين فيها
حركة حماس: اقدام جيش الاحتلال على اقتحام مدينة نابلس وترويعه الآمنين واغتياله الشهيد عساف يعدّ تصعيداً وعدواناً جديداً
حركة حماس: نحذر الاحتلال من تنفيذ مخطط " ذبح القرابين" في المسجد الأقصى ونؤكد أن شعبنا لن يسمح بذلك مهما كان الثمن
مكتب رئيس وزراء العدو: المزاعم بأن يهوداً ينوون ذبح القرابين في المسجد الأقصى كاذبة تماماً
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استقبل السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في قصر بعبدا
البرلمان العربي: المسجد الأقصى خط أحمر وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: أرادوا للبنان أن يطبّع تحت الماء بعد أن فشلوا في جره إلى التطبيع فوق الأرض
رعد: طالما أننا نعرف أهداف عدونا ونملك الإمكانيات فلا يمكن للأميركي ولا للعدو الإسرائيلي أن يحققا أهدافهما العدوانية
النائب حسن فضل الله: صرخة المودعين محقة لأن لا ثقة لديهم بإجراءات الحكومة وبالمصارف
النائب حسين الحاج حسن: اقتصاد لبنان سيبنى بلا هيمنة أميركية وبلا تبعية لأي دولة
وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان يستقبل نظيره العراقي: نؤكد ضرورة وأهمية الحوار الإقليمي بين دول المنطقة
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: ندعو لحوار مكثف مع طهران بشأن القضايا الأمنية وناقشنا العلاقات الخليجية الإيرانية
الخارجية الروسية: أوكرانيا تتعمد المماطلة في المفاوضات الجارية وتعد لاستفزازات جديدة ندعو الغرب لعدم الانخداع بها
الدفاع الروسية: تحرير ميناء ماريوبول من مقاتلي آزوف المتطرفين وإطلاق جميع الرهائن المحتجزين على متن السفن
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: على الأوروبيين التحرك بسرعة لوقف روسيا وإلا سيخسرون أوروبا الشرقية بالكامل
الاتحاد الأوروبي: سيتم تخصيص 500 مليون يورو لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية
صندوق النقد والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية يدعون الدول إلى عدم حظر صادرات الأغذية
وزيرة الخزانة الأميركية: الاقتصاد العالمي مرهون بالحرب الروسية وارتفاع أسعار المواد الأساسية يهدد أمن الطاقة والغذاء
الوكالة الدولية للطاقة تتوقع انخفاض انتاج النفط الروسي بـ1.5 مليون برميل يومياً خلال شهر نيسان/ابريل
معدل التضخم في أميركا يسجل أعلى مستوى له منذ 40 عاماً بعد ارتفاع كبير لأسعار الوقود على خلفية الازمة الأوكرانية
رئيس وزراء السويد يقرر التقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي
اسبانيا: 4 جرحى جراء إنفجار في وسط مدينة برشلونة
جنوب افريقيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة دوربان إلى 253 قتيلا
السفير الروسي لدى بولندا: وارسو استولت على مبنى تعود ملكيته للبعثة الدبلوماسية الروسية
الخارجية الكرواتية: طرد 18 دبلوماسيا روسيا و6 موظفين إداريين بسفارة موسكو
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: موسكو ستقدم ردا مناسبا لكرواتيا بعد مطالبتها بتقليص عدد موظفي السفارة الروسية في زغرب
كوريا الشمالية تتوعد سيول برد "بلا رحمة" إذا قامت الأخيرة بضربة استباقية
14 قتيلًا على الأقل جراء أمطار غزيرة في البرازيل
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
إعلام العدو يقول إن قوات الإحتلال اعتقلت ناشطا في حركة حماس في سلواد في رام الله ويدعى “معاذ حامد” والمتهم بتنفيذ عملية عام 2015 وقتل فيها مستوطن وأصيب آخرون
منذ 1 ساعة
13 April، 2022
اخبار فلسطين
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