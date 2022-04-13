إعلام العدو يقول إن قوات الإحتلال اعتقلت ناشطا في حركة حماس في سلواد في رام الله ويدعى “معاذ حامد” والمتهم بتنفيذ عملية عام 2015 وقتل فيها مستوطن وأصيب آخرون – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2022 - 23:42

إعلام العدو يقول إن قوات الإحتلال اعتقلت ناشطا في حركة حماس في سلواد في رام الله ويدعى “معاذ حامد” والمتهم بتنفيذ عملية عام 2015 وقتل فيها مستوطن وأصيب آخرون

منذ 1 ساعة 13 April، 2022
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