أ ف ب: خبراء اقتصاد يحذرون من كساد في ألمانيا العام المقبل إذا حظرت الغاز الروسي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2022 - 11:42
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الامام السيد علي الخامنئي للمسؤولين الايرانيين: فريقنا المفاوض قاوم حتى الآن مطالب الطرف الآخر في مفاوضات فيينا
الامام الخامنئي: محادثات احياء الاتفاق تسير على ما يرام ومستقبل ايران يجب الا يكون مرتبطا بنجاح المفاوضات او انهيارها
الامام الخامنئي: تحركات الشباب تظهر ان فلسطين حية رغم ممارسات امريكا واتباعها ولن يلفها النسيان ابدا
اطلاق نار واشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في عدة محاور خلال اقتحام الاحتلال للحي الشرقي لمخيم جنين
مراسل المنار: المقاومون الفلسطينيون يتصدون لقوات الإحتلال خلال اقتحام الحي الشرقي لمدينة جنين
مصادر فلسطينية: اليات الاحتلال الاسرائيلي تنسحب من جنين بعد اشتباك مسلح مع مقاومين في المدينة
مصادر فلسطينية: المقاومون الفلسطينيون يطلقون النار تجاه قوات الإحتلال التي تقتحم منطقة بلاطة البلد شرق نابلس
الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب واصابة 10 برصاص قوات الاحتلال خلال عدوانها على مدينة نابلس
الجهاد الإسلامي: نتوجه بالتحية لأبناء شعبنا الذين يقفون سدا بوجه إرهاب العدو ويفشلون مخططاته لاقتحام جنين ومدن الضفة
اصابة 18 شخصا بجروح بينهم 8 بحال الخطر في حادث اطلاق نار داخل محطة بروكلين في مدينة نيويورك الامريكية
الهيئة الاتهامية في جبل لبنان توافق على قرار اخلاء سبيل رجا سلامة وعلى طلب تخفيض الكفالة الى 200 مليار ليرة
وزير الطاقة الروسي: موسكو مستعدة لبيع النفط والمنتجات النفطية إلى البلدان الصديقة بأي ثمن
رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن مهدي المشاط يلتقي المبعوث الدولي: حريصون أن يعمل وفريقه في الاتجاه الصحيح
الرئيس المشاط: نؤكد على اولوية فتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة ورفع الحصار والضغط على دول العدوان للوفاء بالتزاماتها
الرئيس المشاط: نؤكد على اولوية فتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة ورفع الحصار والضغط على دول العدوان للوفاء بالتزاماتها
فصائل المقاومة في غزة تحذر الاحتلال والمغتصبين من اقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه والذبح فيه خلال ما يسمى "الفصح اليهودي"
فصائل المقاومة في غزة: نرفض وبشدة المواقف المنددة بالعمليات البطولية في اراضينا المحتلة وهي لا تعبّر عن إرادة ووعي الأمة
إعلام العدو: الجيش قرر زيادة قواته عند خط التماس مع الضفة بما يشمل نشر قوات هندسية ومعدات ثقيلة لإغلاق فتحات الجدار
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: لا يوجد أدنى شك أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق مهامها وأهدافها
بوتين: تربطنا مع بيلاروسيا الكثير من العلاقات الاقتصادية والتاريخية وسنكون أقوى ولن نصبح دولتين معزولتين أبدا
رئيس بيلاروسيا: لو تأجلت العملية العسكرية الروسية لفترة بسيطة لوجّهت أوكرانيا ضربة ساحقة للأراضي الروسية
البنتاغون: البيئة الامنية في أوروبا تغيرت ونواصل التنسيق مع حلفائنا لمعرفة الاحتياجات العسكرية في تلك القارة
رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن مهدي المشاط يلتقي المبعوث الدولي: حريصون أن يعمل وفريقه في الاتجاه الصحيح
الرئيس المشاط: نؤكد على اولوية فتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة ورفع الحصار والضغط على دول العدوان للوفاء بالتزاماتها
الفيليبين: 42 قتيلا على الأقل بسبب فيضانات وانزلاقات تربة ناتجة عن العاصفة الاستوائية ميجي في وسط وجنوب البلاد
الدفاع الروسية: سلاح الجو الروسي يشن غارات على 32 منشأة عسكرية لأوكرانيا بما في ذلك منظومة "بوك أم 1" المضادة للطائرات
المستشار الألماني أولاف شولتس يدعو إلى تسريع مسيرة انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي
السفير الروسي لدى بولندا: وارسو استولت على مبنى تعود ملكيته للبعثة الدبلوماسية الروسية
الخارجية الكرواتية: طرد 18 دبلوماسيا روسيا و6 موظفين إداريين بسفارة موسكو
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: موسكو ستقدم ردا مناسبا لكرواتيا بعد مطالبتها بتقليص عدد موظفي السفارة الروسية في زغرب
كوريا الشمالية تتوعد سيول برد "بلا رحمة" إذا قامت الأخيرة بضربة استباقية
14 قتيلًا على الأقل جراء أمطار غزيرة في البرازيل
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
أ ف ب: خبراء اقتصاد يحذرون من كساد في ألمانيا العام المقبل إذا حظرت الغاز الروسي
منذ 33 mins
13 April، 2022
الغاز الروسي
المانيا
كساد الاقتصاد الالماني
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