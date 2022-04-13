مصادر فلسطينية: آليات الاحتلال الاسرائيلي تنسحب من جنين بعد اشتباك مسلح مع المقاومين في المدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2022 - 09:46

مصادر فلسطينية: آليات الاحتلال الاسرائيلي تنسحب من جنين بعد اشتباك مسلح مع المقاومين في المدينة

منذ 21 mins 13 April، 2022
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