كوريا الجنوبية تضاعف إمداداتها العسكرية لاوكرانيا

أعلنت كوريا الجنوبية الأربعاء تقديم إمدادات عسكرية غير فتاكة إضافية بقيمة ملياري وون (1.62 مليون دولار) إلى أوكرانيا، لافتة إلى أنها “تخطط لإرسالها إليها ابتداء من الأسبوع القادم”.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن “هذا يكون أكبر بمقدار الضعف عن المبلغ المرسل (811 ألف دولار) في الشهر الماضي، وتشمل الإمدادات ما تطلبه أوكرانيا بشكل عاجل على رأسها السترات الواقية من الرصاص والوجبات الجاهزة للأكل وأدوات الإسعافات الأولية وغيرها”.

ومن المتوقع أن تقدم الوزارة الإمدادات الإضافية على مراحل عبر الرحلات الجوية المنتظمة المتوجهة إلى أوروبا، وتخطط الوزارة لاستكمال تقديم الإمدادات الإضافية إلى أوكرانيا بحلول نهاية الشهر الجاري، وبهذه الغاية، تجري مشاورات تفصيلية مع الجانب الأوكراني.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد طلب في خطاب افتراضي عبر الفيديو أمام المشرعين الكوريين الجنوبيين، دعم بلاده بالمعدات العسكرية لمساعدته في صد القوات الروسية.

المصدر: روسيا اليوم