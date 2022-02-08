الصين تعلن أن ولي العهد السعودي غاب عن افتتاح أولمبياد بكين لأسباب متعلقة “بجدول أعماله”

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غاب عن افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية على رغم وجوده على قائمة المدعوين، لأسباب متعلقة “بجدول أعماله”.

وكان من المتوقع أن يحضر بن سلمان ، ضمن عدد من قادة العالم، المراسم الضخمة في الاستاد الوطني في بكين، بحسب الإعلام الرسمي الصيني، كما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحافيين في إيجاز صحافي اليوم: “إن ولي العهد لم يحضر الافتتاح ولا مأدبة فاخرة أقامها الرئيس الصيني شي جينبينغ السبت”.

وأوضح أن ولي العهد السعودي “تمنى النجاح لأولمبياد بكين الشتوي”، لكنه لم يتمكن من الحضور “نتيجة لأسباب متعلقة بجدول أعماله”.

وحرصت الصين على إظهار الدعم الدولي للألعاب الشتوية على رغم المقاطعة الديبلوماسية التي فرضتها دول غربية عدة على رأسها الولايات المتحدة وأوستراليا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية