مسؤول صيدا في حزب الله يبحث مع وفد الجبهة الشعبية الأوضاع في المخيمات

استقبل مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر وفدا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة المسؤول السياسي لمنطقة صيدا أبو علي حمدان، حيث قدم الوفد التبريك لقيادة حزب الله بمناسبة ذكرى القادة الشهداء في المقاومة الإسلامية الشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسوي والحاج عماد مغنية.

وبحسب بيان للحزب، “تركز البحث على الهجمة الدولية المنظمة لتصفية القضية الفلسطينية وتطويق المقاومة”.

وأكد المجتمعون “وحدة الصف والكلمة لمواجهة تلك المؤامرات وضرورة تضافر الجهود السياسية والشعبية لإسقاطها”، مشددين على “بذل كل الجهود لإنهاء حالة الإنقسام الفلسطيني”.

ونوه حمدان من جهته “بالدور الكبير الذي تلعبه قيادة حزب الله في هذا المجال”.

كما أثنى الطرفان “على الأجواء الأمنية الهادئة في مخيم عين الحلوة بفضل التعاون والتنسيق مع الجهات السياسية والأمنية اللبنانية والفلسطينية”. واستنكرا “السياسة الاجتماعية المنظمة التي تستخدمها وكالة الأنروا لخنق الشعب الفلسطيني من خلال خفض الخدمات والتقديمات الاجتماعية والصحية”.

وحيا المجتمعون “اهلنا في فلسطين ومقاوميها وما يسطرونه يوميا من خلال مواجهة العدو بإمكاناتهم المتواضعة في معركة إسقاط مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام