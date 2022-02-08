وزارة الصحة: 1286 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت بين 29 كانون الثاني و4 الحالي

افادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين 29 كانون الثاني و4 شباط؛ وأظهرت النتائج وجود ألف ومئتين وست وثمانين (1286) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 29/01/2021 كالتالي: (184 حالة إيجابية)



رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (أربع حالات إيجابية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (أربع حالات إيجابية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (أربع عشرة حالة إيجابية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (حالتان إيجابيتان)

رحلة باريس : شركة TO رقم 3332 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث عشرة حالة إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (خمس حالات إيجابية)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (أربع حالات إيجابية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (خمس حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (حالتان إيجابيتان)

رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (حالتان إيجابيتان)

رحلة ألولا : شركة MEA رقم 1365 (أربع حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (أربع حالات إيجابية)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (خمس حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (أربع حالات إيجابية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (تسع عشرة حالة إيجابية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (عشر حالات إيجابية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 305 (إثنتان وعشرون حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (سبع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (سبع حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (أربع حالات إيجابية)

رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (حالتان إيجابيتان)

وجاءت نتائج 30/01/2021 كالتالي: (245 حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (إحدى عشرة حالة إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (أربع حالات إيجابية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بوخارست : شركة RO رقم 167 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (عشرون حالة إيجابية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (ثلاث حالات إيجابية)

رلحة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (ست حالات إيجابية)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (حالتان إيجابيتان)

رحلة هامبورغ : شركة EW رقم 7980 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (أربع حالات إيجابية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (ست حالات إيجابية)

رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (إحدى وعشرون حالة إيجابية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (ثلاث عشرة حالة إيجابية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (خمس عشرة حالة إيجابية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (إثنتان وعشرون حالة إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (خمس حالات إيجابية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (أربع حالات إيجابية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (ست حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 556 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (سبع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (إحدى عشرة حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (تسع حالات إيجابية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (أربع حالات إيجابية)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (إثنتا عشرة حالة إيجابية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (أربع حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (أربع حالات إيجابية)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت نتائج 31/01/2021 كالتالي: (149 حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PRGASUS رقم 757 (تسع حالات إيجابية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (سبع حالات إيجابية)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (أربع حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 211 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (ثلاث عشرة حالة إيجابية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (أربع حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (أربع حالات إيجابية)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (ست حالات إيجابية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل : شركة UBD رقم 705 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (خمس حالات إيجابية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (سبع حالات إيجابية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (تسع عشرة حالة إيجابية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

رحلة برلين : شركة SR رقم 110 (خمس حالات إيجابية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)

رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (سبع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (عشر حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (ثلاث حالات إيجابية)

وجاءت نتائج 01/02/2021 كالتالي: (187 حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (تسع حالات إيجابية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (أربع حالات إيجابية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (حالتان إيجابيتان)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (خمس عشرة حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)

رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (ثلاث عشرة حالة إيجابية)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (ست حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة TO رقم 3330 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (خمس حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (إحدى وعشرون حالة إيجابية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (أربع حالات إيجابية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (إثنتا عشرة حالة إيجابية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (إحدى عشرة حالة إيجابية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (خمس حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (تسع حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 556 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (سبع حالات إيجابية)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ست حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 02/02/2021 كالتالي: (181 حالة إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (أربع حالات إيجابية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (خمس حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة حلب : شركة Q6 رقم 218 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (إحدى وعشرون حالة إيجابية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (أربع حالات إيجابية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (ست حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (أربع حالات إيجابية)

رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7780 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (عشر حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (أربع حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (أربع حالات إيجابية)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (حالتان إيجابيتان)

رحلة برلين : شركة SR رقم 134 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة طهران : الشركة الإيرانية رقم 661 (عشر حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (أربع حالات إيجابية)

رحلة أكرا : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (عشر حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (ست عشرة حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (خمس حالات إيجابية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (إثنتان وعشرون حالة إيجابية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ست حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالتان إيجابيتان)

رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (ثلاث حالات إيجابية)

وجاءت نتائج 03/02/2021 كالتالي: (196 حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (خمس حالات إيجابية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (خمس حالات إيجابية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (ست حالات إيجابية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (خمس حالات إيجابية)

رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (تسع حالات إيجابية)

رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)

رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة TO رقم 3330 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (أربع حالات إيجابية)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالتان إيجابيتان)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (إثنتا عشرة حالة إيجابية)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (أربع حالات إيجابية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (ست حالات إيجابية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (تسع حالات إيجابية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (سبع حالات إيجابية)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 503 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة MEA رقم 2365 (حالتان إيجابيتان)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالتان إيجابيتان)

رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أربيل : شركة UBD رقم 705 (ست حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (إحدى عشرة حالة إيجابية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة ابو ظبي : شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (خمس حالات إيجابية)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (خمس حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة كييف : شركة BAY رقم 201 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (سبع عشرة حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (خمس حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 556 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (إثنتا عشرة حالة إيجابية)

وجاءت نتائج 04/02/2021 كالتالي: (144 حالة إيجابية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (إحدى عشرة حالة إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (خمس حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالتان إيجابيتان)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (خمس حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالتان إيجابيتان)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (خمس عشرة حالة إيجابية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (حالتان إيجابيتان)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (ست حالات إيجابية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (ست حالات إيجابية)

رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (ست حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (سبع حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (ست حالات إيجابية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة برلين : شركة SR رقم 150 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 484 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (خمس حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)

رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (خمس حالات إيجابية)

رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لاغوس : شركة MEA رقم 572 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (ثلاث عشرة حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (خمس حالات إيجابية)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام