بيرم: نقاشات الحكومة بناءة تراعي الاحوال المعيشية والمالية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2022 - 10:44

بيرم: نقاشات الحكومة بناءة تراعي الاحوال المعيشية والمالية

منذ 18 mins 7 February، 2022
الوزير بيرم
لبنان

نفى وزير العمل مصطفى بيرم في حديث اذاعي، “وجود أي خطر انتكاسة لجلسات مجلس الوزراء”، مؤكدا أن “لا جو من النكايات في النقاشات خلال الأسبوعين الماضيين، بل كانت بناءة وعلمية في ظل رغبة موحدة كاملة بالوصول الى نتيجة تراعي الأحوال المعيشية ومالية الدولة على حد سواء”.

أما عن فصل خطة الكهرباء عن الموازنة، فقال: “ما من رفض للموضوع، لكن التجارب السابقة أظهرت ان دفع السلف لم تحقق الغاية المطلوبة”، مشيرا الى أن “وزير الطاقة اعتبر انها بمثابة مساعدة للدولة، فيما كان لرئيس الحكومة رأي آخر بأن يندرج المبلغ ضمن احتياط الموازنة، لكن الدفع يتم تبعا لخطوات واضحة على طريقة القطعة قطعة”.

وردا على سؤال، أكد بيرم “أنه فور الانتهاء من إقرار الموازنة سيدعو لجنة المؤشر الى اجتماع لبت موضوع الحد الأدنى للأجور وإعادة النظر في الأرقام السابقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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