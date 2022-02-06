الوزير سلام أعلن رفع تركيا الحظر عن استيراد خردة المعادن: تؤمن للبنان حوالى 100 مليون دولار فريش سنويا

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، رسميا، رفع تركيا الحظر عن استيراد خردة المعادن (Scrap Metals) من لبنان، مما يؤمن حوالى 100 مليون دولار سنويا للبنان من الفريش دولار.

وقال سلام: “خلال إجتماعي في أنقرة مع وزير التجارة التركي محمد موش ووزير الداخلية سليمان صويلو رئيس اللجنة العليا المشتركة اللبنانية-التركية ووزير الخارجية مولود جاووش اوغلو، في إطار زيارة دولة الرئيس نجيب ميقاتي الى أنقرة على رأس الوفد الوزاري، ناقشنا الخطوات التي يمكننا إتخاذها من أجل رفع نسبة التبادل التجاري إلى مستويات أكبر مما تحقق حتى الآن، وأولينا أهمية لوضع اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ. واتفقنا على عقد اجتماع للجنة العليا المشتركة في تركيا في أقرب وقت. وقد أعرب الجانب التركي بتوصية من الرئيس رجب طيب أردوغان عن استعداد الشركات التركية بدء تنفيذ مشاريع هامة في مجال البنية التحتية، بما فيها إعادة إعمار مرفأ بيروت”.

أضاف: “نتيجة هذه اللقاءات الثنائية نجحنا، في المرحلة الاولى، في رفع الحظر عن تصدير خردة المعادن الى تركيا، مع الإشارة الى أن الحظر حرم الاقتصاد اللبناني ما يقارب 100 مليون دولار أميركي عائدات تصدير سنويا منذ عام 2018 بحسب أرقام المديرية العامة للجمارك اللبنانية. قبل فرض الحظر سنة 2018 كان لبنان يصدر الى تركيا أكثر من 40% من مجموع خردة المعادن المصدرة، مؤمنا ما يقارب 100 مليون دولار سنويا للاقتصاد اللبناني”.

وختم سلام: “لقد تواصل معي الوزير موش وأعلمني ان القرار أصبح رسميا، ويمكن للبنان العودة فورا الى تصدير خردة المعادن. هذه الخطوة الايجابية بإمتياز من تركيا تدعم الاقتصاد اللبناني في مرحلة دقيقة جدا يناشد لبنان فيها كل الدول الشقيقة لدعمه للخروج من أزمته الحادة، تمهيدا لاستكمال مسيرة التعافي والاصلاح نحو لبنان الجديد وجهة الاستثمار والازدهار والتألق “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام