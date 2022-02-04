روسيا ترسل فوجا من منظومة “أس-400” إلى بيلاروس

أفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية بوصول فوج من منظومة “أس-400” الصاروخية الروسية إلى ميدان التدريب العسكري في ضواحي مدينة بريست البيلاروسية لإجراء التدريبات المشتركة هناك.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: “وصل فوج من منظومة “أس-400 تريومف” الصاروخية التابعة للقوات الجوية الروسية ونظام الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الشرقية، والتي تشارك في اختبار قوات الرد للدولية الاتحادية، وصل إلى ميدان التدريب العسكري في مقاطعة بريست بجمهورية بيلاروس”.

وأضاف: “قامت وحدات الدفاع الجوي بمسيرة مشتركة بطول أكثر من 9 آلاف كيلومتر من نقطة مرابطتها الدائمة التي تقع في إقليم خاباروفسك الروسي.

وتقوم الوحدات العسكرية الروسية من قسم الصواريخ المضادة للطائرات بتنفيذ معدات هندسية وتمويه مواقع الإطلاق ومواقع القيادة وصيانة المعدات من أجل التحضير لدخول مهام الدفاع الجوي القتالية كجزء من نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لبيلاروسيا و روسيا.

المصدر: وكالات