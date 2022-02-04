اليونسيف: مقتل 6 أطفال وإصابة طفلة في أحداث العنف ببلدة “أطمة” في إدلب السورية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف”، مقتل 6 أطفال وإصابة طفلة إصابة بالغة شمال غرب سوريا في الانزال الامريكي ببلدة “أطمة” الحدودية الليلة الماضية.

وقالت “اليونسيف” إنه “وفقا لما لديها من تقارير، فإن العنف تسبب بإلحاق أضرار جسيمة بالمناطق المأهولة بالمدنيين في سوريا”.

وأشارت المنظمة في تقرير إلى أن “العنف تصاعد بشدة منذ بداية العام في إدلب وحولها في الشمال الغربي حيث يعيش 1.2 مليون طفل بحاجة إلى المساعدة”.

وقالت المنظمة إن العام الماضي شهد 70 في المئة من الانتهاكات الجسيمة التي سجلت ضد الأطفال في سوريا في الشمال الغربي.

وكانت القوات الأميركية، نفذت في وقت مبكر من اليوم عملية إنزال جوي في منطقة أطمة في ريف حلب الشمالي في سوريا، وفي وقت وصفت فيه وزارة الحرب الأميركية العملية بالناجحة، أشارت تقارير إلى سقوط قتلى بينهم نساء وأطفال في العملية، بجانب تحطم مروحية أميركية خلال الهجوم.

المصدر: وكالة سبوتنيك