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July 16 2024 - 19:52

بالفيديو| سقوط صاروخ بشكل مباشر في كريات شمونه

منذ 33 mins 16 July، 2024
شمونا
عربي وإقليمي - فيديو - كيان العدو

سقوط صاروخ بشكل مباشر في كريات شمونه.

 

المصدر: اعلام العدو

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