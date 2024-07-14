تقرير مصور | حزب الله: ثابتون في اسناد غزة وشعبها وجاهزون للتعامل مع تهديدات العدو

أكّد عددٌ من قياديي حزب الله ثباتَ المقاومةِ في اسنادِ غزةَ وشعبِها، وبقاءَها على جهوزيةٍ تامةٍ للتعاملِ مع تهديداتِ العدوِ في حالِ تمادِيه.

وخلال المجلس العاشورائي الذي يقيمه حزب الله في منطقة الاوزاعي ، أكّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ طعن بعض اللبنانيين في ظهر المقاومة بسبب اسنادها غزة والدفاع عن لبنان سيزيدها اصرارا على ذلك.

وخلال المجلس العاشورائي في مجمع الإمام المجتبى عليه السلام في الضاحية الجنوبية لبيروت أكّد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السّيد هاشم صفي الدين أنّ المقاومة جاهزة بقوتها وقدرتها وسلاحها وخبرتها وكل ما عندها لمواجهة تهديدات العدو.

وفي الاحتفال التكريمي للشهيد السعيد على طريق القدس ميثم مصطفى العطار في بلدة شعت البقاعية شدّد رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم أمين السيد ، على ثبات وقوة جيل ومجتمع المقاومة.

وفي مواقف له خلال المجلسين العاشورائيين في بلدتي زفتا وصير الغربية الجنوبيتين، ثمّن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد لأهالي الجنوب صمودهم وصبرهم على العدوان. وقال النائب رعد إن أقوى سلاح لدى العدو هو أن يُهدد المقامة واهلها بالموت الذي هو أجمل شيء على قلوبهم.

وأكد عدد من نوابِ ومسؤولي حزبِ الله انَ دماءَ الشهداءِ ستصنعُ معادلاتٍ تغيرُ وجهَ المنطقة. وشدد النائب علي فياض خلال المجلس العاشورائي في بلدة قبريخا الجنوبية، أن المقاومة قادرة على خوض حرب لا حدود لها بوجه العدو الصهيوني.

والى معروب، حيث أكد النائب حسن عز الدين، ان المقاومة على جهوزية تامة لمواجهة اي توسعة اسرائيلية للعدوان. وأكد النائب ايهاب حماده على ان الحق الفلسطيني واضح زما تمثله فلسطين والقدس ركن رئيسي. كلام حمادة جاء خلال المجلس العاشورائي في بلدة عين التينة في البقاع الغربي.

وخلال المجلس العاشورائي في بلدة جويا أكد النائب حسن جشي ان تضحيات المقاومة ستثمر نصرا مؤزا. ومن جهته وزير العمل مصطفى بيرم اكد من الخرايب ان المقاومة تفرض واقع قوة غير مسبوق.

الى مجمع الزهراء عليها السلام في صيدا حيث أكد الوزير السابق محمد فنيش ان المقاومة نجحت تخفيف العدوان عن اهل غزة.

وشدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الل الشيخ علي دعموش على ان المقاومة في موقع القوة والاقتدار وهي ستنصع انجازات رادعة. موقف الشيخ دعموش جاء خلال المجلس العاشورائي الذي يقيمه حزب الله في الشهابية جنوبي لبنان.

المصدر: المنار