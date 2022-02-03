سورية: الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون على قريتي الدردارة وباب الخير بريف الحسكة

اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين بالقذائف الصاروخية والمدفعية على قريتي الدردارة وباب الخير بريف الحسكة الشمالي الغربي في سورية.

وأفادت وكالة “سانا” السورية للانباء ان “قوات الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية المدعومة منها استهدفت بالمدفعية والقذائف الصاروخية قرية الدردارة بمنطقة تل تمر وقرية باب الخير في محيط بلدة أبو راسين ما تسبب بأضرار مادية وذعر بين الأهالي نتيجة القصف العنيف وأصوات الانفجارات الناتجة عنه”.

ولفتت الوكالة إلى أن “أغلب القرى والبلدات المتاخمة للمناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال التركي والإرهابيون شهدت نزوحاً لعشرات الأسر هرباً من الاعتداءات المتكررة”.

المصدر: سانا