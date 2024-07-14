تقرير مصور | موجة حر جديدة في لبنان خلال اليومين المقبلين

من المتوقع ان يشهدَ لبنانُ والمنطقةُ خلالَ اليومينِ المقبلينِ موجةَ حرٍّ جديدةً تحملُ ارتفاعاً ملحوظاً في درجاتِ الحرارةِ ومستوياتٍ كبيرةً من الرطوبةِ ساحلاً.

تموز هذا العام كالمعتاد حاراّ ورطباً، وهناك من يحذر أنه في اليومين المقبلين سنشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة وخاصة في المناطق الداخلية.

الغرابة أن بعض المواطنين الذين إستنجدوا بالمكيفات لتلطيف اجوائهم هرباً من حرارة الجو وجدوا أنفسهم أسرى انقطاع التيار الكهربائي. مازاد في الطين بلة. ويبقى الحل بالنسبة لهم ارتياد الشاطىء.

وبحسب مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، فإن طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية وبعض الأمطار المتفرقة وذلك بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز وسط تركيا، حتى يوم الثلاثاء حيث تعود درجات الحرارة للارتفاع التدريجي ويتحول الطقس الى حار نسبياً يوم الأربعاء.

معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين ٢٤ و ٣٢، طرابلس بين ٢٣ و ٣١، وفي زحلة بين ١٨ و ٣٤ درجة .

وحذرت المصلحة المواطنين من ارتفاع موج البحر ومن تشكل التيارات المائية يوم الاثنين حيث يصل ارتفاع الموج على الشواطئ الشمالية الى متر ونصف.

ونفت مصلحة الأرصاد الجوية تعرض لبنان الى موجة حر اعتباراً من ١٥ تموز، حيث أن درجات الحرارة ستكون فوق معدلاتها الموسمية بشكل بسيط في الداخل وهي طبيعية في هذه الفترة.

المصدر: المنار