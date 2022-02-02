محافظ صعدة ومديرة مكتب المبعوث الأممي يزوران مسرح جريمة السجن الاحتياطي

زار محافظ صعدة محمد جابر عوض ومديرة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن روكسانيه بازرجان، اليوم، مسرح جريمة تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في السجن الاحتياطي في صعدة.

وتفقد عوض وبازرجان ومعهما أمين عام محلي المحافظة محمد العماد، حجم الأضرار التي تعرض لها السجن الاحتياطي، وبقايا شظايا الصواريخ المستخدمة في الجريمة. واطّلع الزائرون على أوضاع جرحى السجن، الذين يتلقون الرعاية الصحية والعلاجية في هيئة المستشفى الجمهوري العام بصعدة.

وأكد محافظ صعدة أهمية دور الأمم المتحدة في الضغط على دول العدوان لإيقاف اعتداءاتها ورفع حصارها عن اليمن وعدم تدخلها في الشؤون الداخلية. وأشار إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وتوقف الخدمات في كثير من الأقسام بمستشفيات المحافظة، نظراً لاستمرار تحالف العدوان في الحصار واحتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى اليمن.

من جانبها، أشارت المسؤولة الأممية إلى حجم المعاناة الإنسانية التي شاهدتها أثناء زيارتها لمسرح جريمة استهداف السجن الاحتياطي. وجددت دعوة أمين عام الأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى اليمن، لإنهاء الحرب والتوجه لحل سياسي يرفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وأكدت السعي لإيجاد حل سياسي يمنع أي اعتداءات مستقبلية، مبينة أنه سيتم مناقشة ما تعرض له السجن الاحتياطي من اعتداءات وكافة المواضيع مع الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والصليب الأحمر وأطباء بلا حدود. وعبّرت مديرة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن عن الأسى للمعاناة الإنسانية في المحافظة، نتيجة الحرب منذ سبع سنوات .. مثمنة جهود قيادة المحافظة في استضافة الفريق الأممي الزائر واطلاعه على حجم الدمار والأضرار في المحافظة نتيجة الحرب.

بدوره أشار عضو الوفد الوطني المفاوض، علي ناصر قرشة، إلى أن اليمن يمد يد السلام للحل السياسي، وقد تم طرح ذلك في كثير من المفاوضات، لكن دون جدوى.

المصدر: وكالة سبأ