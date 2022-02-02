وزير الخارجية الأوكرانية: لا يمكن تأكيد أي انخفاض في عدد القوات الروسية على الحدود لكنها حاليا غير كافية لغزو كامل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2022 - 17:04

وزير الخارجية الأوكرانية: لا يمكن تأكيد أي انخفاض في عدد القوات الروسية على الحدود لكنها حاليا غير كافية لغزو كامل

منذ 14 mins 2 February، 2022
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