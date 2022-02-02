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February 2 2022 - 13:30

ايران تؤكد أنها لم تجر أي محادثات مباشرة مع امريكا في فيينا

منذ 18 mins 2 February، 2022
المحادثات النووية فيينا
ايران - عربي وإقليمي

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الايراني محمود عباس زادة مشكيني نقلا عن كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني أن الفريق المفاوض الايراني في فيينا لم يتفاوض مع امريكا مباشرة. وصرّح محمود عباس زاده مشكيني الأربعاء أن باقري حضر الثلاثاء اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخاريجة في المجلس واجاب على اسئلة النواب حول مسار المفاوضات التي جرت في فيينا.

وأضاف أن باقري وصف مسار المفاوضات في فيينا بالـ “ايجابي”، مؤكداً أن “الفريق المفاوض الايراني لم يجر لحد الآن اي مفاوضات مباشرة مع امريكا”. ومضى مشكيني بالقول إن “إلغاء كافة العقوبات هو من حق ايران ولكن الطرف المقابل وافق على إلغاء جزء من العقوبات لحد الآن”.

ولفت إلى ان “الظروف باتت مهيأة للتوصل إلى إتفاق جيد على أساس الربح- ربح إلا انه يتوقف على حسن نية الاطراف الغربية ومدى جديتها في هذا المجال”.

المصدر: ارنا

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