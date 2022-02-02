الرئيس الايراني: الامام الخميني (قده) كان یؤمن بقوة الشعب وضرورة مشاركته في إقامة النظام العادل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2022 - 13:30

الرئيس الايراني: الامام الخميني (قده) كان یؤمن بقوة الشعب وضرورة مشاركته في إقامة النظام العادل

منذ 28 mins 2 February، 2022
رئيس الجمهورية: الامام الخميني (ره) كان یؤمن بقوة الشعب وضرورة مشاركته في اقامة النظام العادل
ايران - عربي وإقليمي

أعلن الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي أن “رسالة الإمام الخميني (ره) والشهداء للعالم كانت مرتكزة على أن النظام القائم على العدالة يستمد قوته من أبناء الشعب”. وخلال زیارته مرقد الإمام الخميني (رض) لتجديد العهد والميثاق مع مبادئ مؤسس الجمهورية الإسلامية الايرانية وذلك بالتزامن مع أيام عشرة الفجر ذكرى إنتصار الثورة الاسلامية، أکد رئيسي الاربعاء، إن “مساعى الأعداء وراء عدم إقامة أي نظام ديني في العالم باتت فاشلة”.

وتابع قائلاً إن “الإهتمام بالشعب كان ضمن مبادئ منهجية وسيرة مؤسس الجمهورية الإسلامية الايرانية الإمام الخميني(ره)”، لافتاً إلى ان “الإعتماد بالله ومواکبة الشعب كانا مبدأين أساسيين للامام الخميني (رضي الله عنه) لتحقيق التحول بالبلاد والعالم”، مضیفاً أن “الله وعد المؤمنین بالنصر والعون بالإعتماد على قوتهم ومثابرتهم”.

كما أكد رئيس الجمهورية أن الإمام الخميني(ره) “كان يولي اهتماما بالشعب وينظر إلیهم بعيدا عن السياسة والمجاملة، فيما إن ساسة العالم لم يعيروا الإهتمام الكافي للناس”.

هذا وقد زار الامام السید علی الخامنئی قبل یومین مرقد الامام الخمینی (رض) مفجر الثورة الاسلامیة وقرأ سورة الفاتحة على روحه الطاهرة وذلك على أعتاب الذكرى السنوية الثالثة والاربعين لانتصار الثورة الإسلامية وعودة الإمام الخميني الراحل إلى ارض الوطن.

المصدر: ارنا

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