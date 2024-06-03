المستشار الثقافي الايراني في لبنان: ترجمة خاطئة لكلمة الإمام الخامنئي أدت إلى تحليلات خاطئة من البعض

أكد المستشار الثقافي للسفارة الإيرانية في بيروت السيد كميل باقر، أن ترجمة غير دقيقة من قبل بعض وسائل الإعلام لكلام الإمام الخامنئي اليوم أدّت إلى بعض التحليلات الخاطئة.

وأشار السيد كميل باقر إلى النص المنقول الخاطئ “على الجميع أن لا يعقدوا آمالهم على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”، وأكد أن الترجمة الدقيقة هي “لطالما كان الإمام الخميني يؤكد على عدم تعليق أي أمل بمسار محادثات السلام مع الكيان الصهيوني”.

وقال الإمام الخامنئي خلال كلمة له في مراسم احياء ذكرى رحيل الإمام الخميني “إن ما كان ينادي به الإمام الخميني الراحل لطالما كان يؤكد على عدم تعليق أي أمل بمسار مفاوضات السلام مع الكيان الصهيوني. لا ينبغي أن يحدوهم الأمل أنه من خلال مفاوضات السلام بإمكانهم أن يحققوا أي مكسب للشعب الفلسطيني، أو الوصول إلى أي مسار ينصف القضية الفلسطينية. هذا كان خلاصة كلام الإمام الخميني”.

يبدو أنّ ترجمة غير دقيقة من قبل بعض وسائل الإعلام لكلام الإمام الخامنئي اليوم أدّت إلى بعض التحليلات الخاطئة.

❌ “على الجميع أن لا يعقدوا آمالهم على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.

✅ “لطالما كان الإمام الخميني يؤكد على عدم تعليق أي أمل بمسار محادثات السلام مع الكيان الصهيوني”. — كميل باقر (@baqer_komail) June 3, 2024

المصدر: بريد الموقع