الكرملين يحث الولايات المتحدة على الامتناع عن الأعمال الاستفزازية وتصعيد التوتر في أوروبا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 2 2022 - 13:30

الكرملين يحث الولايات المتحدة على الامتناع عن الأعمال الاستفزازية وتصعيد التوتر في أوروبا (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 2 February، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح