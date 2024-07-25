قال رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، إنّ “إسرائيل” سوف تقاتل حتى تدمر قدرات حماس العسكرية وحكمها في غزة وتعيد كل الأسرى.

وفي كلمة له، اليوم، أمام الكونغرس الأمريكي، لفت نتنياهو إلى أنّ “إسرائيل ستفعل كل ما يتعين عليها القيام به لإعادة الأمن إلى حدودها الشمالية وإعادة شعبها إلى دياره”.

و‫قال نتنياهو إنّ “من يهاجم إسرائيل سيدفع ثمنًا باهظًا، ‫وكما ندافع عن أنفسنا على جميع الجبهات، أعلم أن أمريكا تحمينا، ‫وأشكرها على ذلك”.

ولفت إلى أنّه “وعلى مدى عقود، قدمت أمريكا لإسرائيل مساعدات عسكرية سخية، ‫وقد زوّدت إسرائيل أمريكا بمعلومات استخباراتية مهمة أنقذت العديد من الأرواح، وقد قمنا بشكل مشترك بتطوير بعض الأسلحة الأكثر تطورًا على وجه الأرض والتي تساعد في حماية بلدينا وحماية مصالحنا المشتركة في الشرق الأوسط”.

وأعرب نتنياهو عن تقديره الشديد “للدعم الأمريكي، بما في ذلك في هذه الحرب الحالية، ‫فالمساعدات العسكرية يمكن أن تعجل بشكل كبير بإنهاء الحرب في غزة وتساعد على منع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط”.

وناشد نتنياهو أمريكا قائلًا “أعطونا الأدوات بشكل أسرع وسننهي المهمة بشكل أسرع، والحرب في غزة يمكن أن تنتهي غدًا إذا استسلمت حماس ونزعت سلاحها وأعادت جميع الرهائن”.

‫وأكّد أنّ “إسرائيل سوف تقاتل حتى تدمر قدرات حماس العسكرية وحكمها في غزة وتعيد كل الرهائن، و‫هذا هو ما يعنيه النصر الكامل ولن نقبل بأقل من ذلك.. ‫أصدقائي، وفي اليوم التالي لهزيمة حماس، يمكن أن تظهر غزة جديدة، و‫رؤيتي لذلك اليوم هي أن تكون غزة منزوعة السلاح والتطرف”، حسب تعبيره.

وفي سياق متصل عبر النّائب اليهودي جيري نادلر عن استهزائه بنتنياهو خلال إلقاء خطابه في الكونغرس وظهر وهو يقرأ كتاباً ضدّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ.

المصدر: وكالات