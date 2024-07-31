حركة حماس تنعي رئيسها اسماعيل هنية بعد إستشهاده إثر غارة على مقر إقامته في طهران – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2024 - 06:50

حركة حماس تنعي رئيسها اسماعيل هنية بعد إستشهاده إثر غارة على مقر إقامته في طهران

منذ 31 mins 31 July، 2024
اسماعيل هنية
عربي وإقليمي - فلسطين

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إلى أبناء الشعب الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم، الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية رئيس الحركة.

وقالت في بيان ، الشهيد هنية قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.”

وفي ما يلي نص البيان كاملا:

“بسم الله الرحمن الرحيم

(*ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون*)

تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم:

*الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية*
رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وإنا لله وإنا إليه راجعون
وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد”

المصدر: وكالة يونيوز

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