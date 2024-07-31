استشهد عدد من المواطنين، وجرح آخرون إثر عدوان أمريكي استهدف منطقة جرف النصر في محافظة بابل.

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان: “الساعة 21:30 مساء يوم الثلاثاء (30 يوليو 2024) تعرضت قوات تابعة للواء 47 ضمن عمليات الجزيرة في هيئة الحشد الشعبي قاطع جرف النصر / منطقة السعيدات إلى انفجار لم تعرف طبيعته، مما أسفر عن إرتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا”.

وأضافت هيئة الحشد الشعبي “الحاقا بالموقف السابق، فإن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن استهداف الدوريتين التابعتين للواء 47 بالحشد الشعبي شمال محافظة بابل تمت بواسطة صواريخ أطلقت من طائرات مسيرة”.

بدوره، وجه محافظ بابل عدنان فيحان، في بيان، باستنفار الفرق الطبية ومستشفى المسيب لإسعاف الجرحى.

المصدر: وكالة يونيو