الكرملين: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم لقاء نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في قمة “بريكس” المقبلة والتي ستعقد في مدينة قازان الروسية شهر أكتوبر المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2024 - 04:48

الكرملين: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم لقاء نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في قمة “بريكس” المقبلة والتي ستعقد في مدينة قازان الروسية شهر أكتوبر المقبل

منذ 1 ساعة 29 July، 2024
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