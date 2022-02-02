المتعاقدون في التعليم الرسمي: نسأل الوزير اكمال مساعيه لنتمكن من العودة الى مدارسنا

أوضحت لجان الاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي (بكافة التسميات) في بيان، أن “بعد الاجتماع مع وزير التربية القاضي عباس الحلبي اليوم في الخامسة عصرا في وزارة التربية، وفي حضور المدير العام للتربية فادي يرق، والمدير العام للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري… وبعد عرض الوزير الحلبي الواقع التربوي العام ومخاض العام الدراسي بالتفصيل وعرض المدير العام لمبادرة خلاصة جهوده من ثلاثة نقاط:

1_ تقديم سلفة للمتعاقدين عن شهرين، أي 180 $ تدفع عبر صناديق المدارس.

2_ وعد بمتابعة اقتراح قانون الضمان الاجتماعي مع المجلس النيابي والعمل لإقراره في المجلس النيابي.

3_اعطاء بدل نقل يومين اسبوعيا لكافة المتعاقدين.

وتابع البيان “بعد مداخلات ونقاشات وحوارات ومفاوضات مفتوحة وواضحة وشفافة من الزملاء كافة، أكد المتعاقدون وباسم كل اللجان اتخاذ موقف واحد ورأي موحد:

1_ تقديرهم لجهود معاليه وشفافيته ولكن لا مساومة على بدل النقل أسوة بغيرنا في كل القطاع العام على أن يكون بدل النقل عن كل يوم حضور.

2_ تذليل العقبات لدفع مستحقات المتعاقدين شهريا ومحاسبة المسؤول عن أي تأخير في هذه الملف.

3_طلب شمول المتعاقدين في اي مرسوم سيصدر باعطاء تقديمات لموظفي القطاع العام.

ويبقى حقنا الأساسي بإمضاء عقود المستعان بهم وتثبيت جميع الاساتذة”.

وختم البيان “ننظر بايجابية إلى طروح معاليه طالبين منه اكمال مساعيه وجهوده بانضاج مرسوم بدل نقل عادل عن كل يوم تدريس فعلي لنتمكن من العودة الى مدارسنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام