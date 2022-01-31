مجلس الأمن والدفاع الأوكراني: لا أدلة لدينا على تحضير روسيا لتوغل واسع النطاق في أوكرانيا

صرح أمين مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أليكسي دانيلوف بأنه لم تتوفر لديه أي أدلة بعد على تحضير روسيا “لتوغل واسع النطاق” في أراضي أوكرانيا.

وأضاف في حديث لوكالة “أسوشيتد برس” أنه لو كانت مثل هذه التحضيرات جارية “لتم رصدها فورا”، لافتاً أن “مرحلة التحضيرات التي سيلاحظها العالم كله قد تستغرق ما بين 3 و7 أيام، ونحن لا نراها بعد، لكننا نفهم بوضوح ما يحدث ونستعد لذلك بهدوء”.

وأشار إلى أن أوكرانيا قد تستدعي ما بين مليونين و2.5 مليون شخص للالتحاق بالقوات المسلحة في حال “التوغل الروسي”.

وأعرب عن أسفه لقيام بعض الدول الغربية بإجلاء جزء من كوادرها الدبلوماسية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة كانت “مخيبة للآمال” بالنسبة للسلطات الأوكرانية، مضيفاً “لا نلمس أي خطر حاليا”.

يذكر أن روسيا رفضت مرارا الاتهامات الغربية والأوكرانية بشأن التحضيرات لهجوم عسكري على أوكرانيا، ونفت وجود أي خطط من هذا القبيل لديها.

المصدر: اسوشيتد برس