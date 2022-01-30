الوزير بوحبيب سلم نظيره الكويتي رسالة الرئيس عون إلى الأمير نواف والورقة اللبنانية الجوابية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2022 - 23:34

الوزير بوحبيب سلم نظيره الكويتي رسالة الرئيس عون إلى الأمير نواف والورقة اللبنانية الجوابية

منذ 1 ساعة 30 January، 2022
بوحبيب
الكويت - عربي وإقليمي

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:

“قام معالي وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بزيارة الى الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري للجامعة العربية. وقد التقى فور وصوله نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وسلمه رسالة موجهة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى صاحب السمو امير دولة الكويت الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، والورقة اللبنانية الجوابية على المبادرة الكويتية.

كما شارك اليوم معالي الوزير في اللقاء الوزاري التشاوري حيث قدم عرضا للأوضاع في لبنان مشددا على حاجته لاستعادة العلاقات التاريخية الاخوية بأشقائه العرب. وقد كان لهذه الرسالة وقع إيجابي لدى الجانب الكويتي والمشاركين.

وقد شدد وزير خارجية الكويت على حرص بلاده على استقرار لبنان ورفاهية شعبه واستمرار المسعى الكويتي لترتيب العلاقات مع الاشقاء في الخليج استكمالا لما ورد في الرد اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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