مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الأحد 30-1-2022

استراحةُ الجلساتِ الحكوميةِ في نقاشِ الموازنةِ لم تَحُدَّ من اصداءِ ما بينَ سطورِ التصريحاتِ حولَ الارقامِ وما فيها من ضرائبَ يَجري العملُ على تلطيفِ مصطلحاتِها باعتبارها ليست جديدةً وإنما هي في سياقِ تعديلِ نسبةٍ كلٍّ منها لتُرمى على شماعةِ سعرِ صرفِ الدولارِ المتروكِ طليقاً من ايِ قيود.. غيرَ أن معزوفةَ التصنيفاتِ وعلى رأسها “موديز” تُطلُ برأسها مرةً بعدَ أخرى، لتنذرَ بأنَ قرارَ مصرفِ لبنانَ للتدخلِ في السوقِ ليس الاَّ عمليةً مؤقتةً لن تحقّقَ استقراراً طويلَ الأمد، ولن تُغيِّرَ كثيراً في مستوياتِ التضخّم.

تضخمٌ آخرُ ولكن على مستوى الخسائرِ في ماليةِ الدولةِ تكشفُه لائحةٌ طويلةٌ من السلفِ على مدى عقودٍ باعطائها تارةً لمن لا يستحقُ وطوراً لمن لم يُسدّد ما استلف، حتى اضحت مبالغَ تتجاوزُ خمسةَ ملياراتِ دولارٍ في مهبِّ المجهول.. وقناةُ المنارِ تعرضُ في نشراتها الرئيسية بدءاً من اليومِ ولايامٍ مقبلةٍ سلسلةً من التقاريرِ حولَ سلفِ الخزينة: أين صُرفت وكيف فُقدت وماذا عن مصيرِها خصوصاً أن بينها ثمانيةً وستينَ بالمئة من حصةِ مؤسسةِ كهرباءِ لبنان.

واليومَ تعودُ الارقامُ إلى المشهدِ معَ مناقشةِ الحكومةِ موضوعَ سلفةِ خزينةٍ للكهرباء تساوي نسبتُها وللمصادفةِ ثمانيةً وستينَ بالمئةِ قياساً بتلك التي تمَ استلافُها بينَ عامي خمسةٍ وتسعينَ وألفين وثمانيةَ عشر..

وبعيداً عن التصنيفاتِ والحسابات، تأكيدٌ من نائبِ الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنَ الانتخاباتِ النيابيةَ في موعدها ولا شيءَ يُعيقُها، ونعملُ لبناءِ البلدِ معَ كلِّ ابنائه، ومشروعُنا سيبقى محاربةَ اسرائيلَ واذنابِ اسرائيل..

أما في الاقليم.. إمعانٌ إماراتيٌ بالغوصِ في أتونِ التطبيعِ معَ الصهاينةِ وكيانِهم الغاصب، محطتُه الجديدةُ في زيارةِ رئيسِ كيانِ العدوِ اسحاق هرتسوغ الى ابو ظبي التي لم تَستفق بعدُ ومعها تل ابيب من اصداءِ اعصارِ اليمن.

المصدر: قناة المنار