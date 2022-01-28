الشيخ علي دعموش: حزب الله قدم كل ما يقدر عليه في خدمة الناس، ونرفض ضرائب اضافية على الفقراء

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة على اننا منذ بداية الازمة سعينا في خدمة الناس وكانت أولويتنا ولا زالت الوقوف الى جانب الناس والتخفيف من معاناتهم وتأمين ما أمكن من احتياجاتهم .

واشار الى ان حزب الله سخر كل امكاناته المتاحة للتخفيف من تداعيات الازمة، وقدم كل ما يقدر عليه في خدمة الناس وفي مختلف المجالات، في المجال الصحي والغذائي والاجتماعي والتربوي والزراعي وفي مجال الطاقة والمحروقات وغير ذلك، وما قدمه حزب الله في هذه المجالات تفوق ارقامه ومعطياته حدود المتوقع، مع اننا لسنا دولة ولا نقدم انفسنا بديلا عن الدولة، ولا نعفي الدولة من مسؤولياتها .

ولفت الى اننا نرفض كل بند في الموازنة يحمل الفقراء وذوي الدخل المحدود ضرائب اضافية، ويعفي حيتان المال والاغنياء واصحاب المصالح الكبرى من الرسوم، او يساوي بينهم وبين الفقراء في الضرائب.

وقال: لقد تحمل المواطنون العاديون والفقراء بسبب الازمة والفساد والحصار تبعات كثيرة، نهبت أموالهم من الفاسدين ومهربي الاموال للخارج وصودرت ودائعهم في المصارف والبنوك وفقدوا قيمة ما تبقى لديهم من عملة وطنية في لعبة الدولار، فلا يجوز تحميلهم المزيد من التبعات والاعباء والرسوم تحت اي حجة او ذريعة.

وطالب الحكومة ان تتحرك بالشكل المطلوب لاقرار المساعدات الاجتماعية والعمل على تحسين الاوضاع المعيشية للموظفين في القطاعات المختلفة والاسراع في انجاز خطة التعافي الاقتصادي.

المصدر: موقع المنار