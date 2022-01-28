حزب الله يؤمن المازوت لعدة قرى بقاعية ويعمل بالتعاون مع وزارة الاشغال على فتح الطرقات

واصلت الجرافات التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل وآليات البلديات والخاصة المستأجرة، بمؤازرة من جرافات خصصتها قيادة منطقة حزب الله في البقاع، عملها في جرف الثلوج بمواكبة من مسؤول المنطقة في الحزب حسين النمر.

وقالت “الوكالة الوطنية للإعلام” إن “الجهود المشتركة أسفرت عن فتح الطرق باتجاه القرى التي عزلتها الثلوج على مرتفعات السلسلتين الشرقية والغربية، فأصبحت سالكة طرق: عيناتا- اليمونة- دار الواسعة، والنبي شيث – جنتا – يحفوفا – الخضر- الخريبة، وبريتال- النبي سباط – حام – معربون”، وتابعت “كما تم فتح الطرق الداخلية بين الأحياء السكنية التي وصلت سماكة الثلوج فيها أحيانا إلى ما يزيد عن المتر”.

اضافت ان “حزب الله أرسل الجمعة صهاريج مازوت لزوم التدفئة المنزلية، وقدمها مجانا لعموم أهالي بلدة اليمونة، وهو في صدد تأمين مازوت التدفئة أيضا لأهالي بلدات يحفوفا وجنتا وحام المرتفعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام