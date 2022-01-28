ميقاتي: الانتخابات في موعدها

استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان قبل ظهر اليوم في السرايا، وانضم الى جانب من الاجتماع وزير الصحة العامة فراس الأبيض.

ميقاتي قال “إن التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان واللبنانيين تتطلب اولا وحدة الصف الوطني بين جميع المكونات اللبنانية ووحدة الصف الاسلامي، ونحن نعول على حكمة سماحته وتوحيد كل الجهود في سبيل جمع الشمل”.

وأدى ميقاتي ومفتي الجمهورية صلاة الجمعة في المسجد العمري الكبير في وسط بيروت وشارك في الصلاة أيضا الرئيس فؤاد السنيورة، وزير الصحة الدكتور فراس الابيض …

ولدى مغادرته المسجد سئل الرئيس ميقاتي عن موضوع المشاركة في الانتخابات النيابية فاجاب: ليس المهم المشاركة الشخصية في الانتخابات أو عدمها، فالانتخابات في موعدها، ونحن لدينا غنى في الطائفة وكل المؤهلات والقدرات للمشاركة في الانتخابات …

أضاف ردا على سؤال أن الانتخابات في موعدها والطائفة السنية اساسية ولا يمكن أن تقاطع الانتخابات، وما يعنينا بالدرجة الاولى أن تبقى الدولة ومؤسساتها قائمة وفاعلة.

المفتي دريان قدر “الجهود التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء في المجالات شتى، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة”.

وأكد أن “دار الفتوى حاضنة لجميع اللبنانيين وتشكل رمز الاعتدال والانفتاح على المكونات اللبنانية كافة”.

وتم التطرق خلال اللقاء الى المواضيع الراهنة، وكان تشديد مشترك على أن يكون “الرد الرسمي اللبناني على “الافكار الخليجية” إيجابيا”.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء + الوكالة الوطنية