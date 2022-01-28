روسيا تطالب بالانسحاب الفوري للقوات الأجنبية من سوريا

جدد النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي مطالبة موسكو جميع القوات الأجنبية المنتشرة بشكل غير قانوني في سوريا بالانسحاب الفوري من هناك.

وقال بوليانسكي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: “نطالب بالانسحاب الفوري من سوريا لجميع القوات الأجنبية الموجودة هناك بشكل غير قانوني.. من الواضح أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع مكافحة الإرهاب حتى على المستوى المحلي، ناهيك عن النطاق العالمي”.

وشدد على أن “روسيا لن تتوقف عن مكافحة الإرهاب في سوريا بالتعاون مع سلطات البلاد”.

وأضاف: “القوات السورية وبدعم من القوات الجوية الروسية تواصل البحث عن مسلحي داعش والقضاء عليهم في سوريا، وسيستمر ذلك”.

وتابع: “في المناطق التي تتورط فيها الولايات المتحدة في سرقة النفط بشكل مباشر، هناك كارثة بيئية تتكشف، وفي الوقت ذاته، لا تقدم الأمم المتحدة أي تقييم لما يحدث”.

المصدر: وكالات