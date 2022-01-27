الحاج حسن حب الله التقي وفدا من المكتب السياسي لحركة أمل : تأكيد خيار المقاومة سبيلا لصون المقدسات وتحرير فلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2022 - 18:08

الحاج حسن حب الله التقي وفدا من المكتب السياسي لحركة أمل : تأكيد خيار المقاومة سبيلا لصون المقدسات وتحرير فلسطين

منذ 1 ساعة 27 January، 2022
حسن حب الله
لبنان

استقبل مسؤول العلاقات الفلسطينية النائب السابق حسن حب الله في مبنى المجلس السياسي لحزب الله عضوي المكتب السياسي في حركة “أمل” محمد جباوي وبسام كجك، في حضور معاون مسؤول العلاقات الفلسطينية الشيخ عطاالله حمود. وقد تم البحث في آخر المستجدات الفلسطينية والمخيمات.

وتناول البحث، حسب بيان للعلاقات الاعلامية في الحزب، “آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية لا سيما بعد سيف القدس ومعادلة القدس متوجهين بالتحية إلى أبطال الانتفاضة في القدس وحي الشيخ جراح وسلوان وأهلنا المقاومين في الضفة وال 48 وعلى ارض فلسطين المحتلة.

وتوجه المجتمعون ب”التحية والإكبار إلى أسرانا البواسل الذين اثبتوا بصمودهم وأمعائهم الخاوية بان العين تقاوم المخرز وان إرادة الأحرار تنتصر على السجان”.

ودان المجتمعون “التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب”. كما دانوا “الصمت الدولي حيال التضييق والخناق على أهلنا في النقب وغزة والصفة حيال مصادرة الأراضي ومجزرة بناء المستوطنات الصهيونية وهدم المنازل والاعتقال الاستفزازي للأطفال والشيوخ”.

وأكد المجتمعون “وحدة فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال. كما أكدوا على الوحدة بين جميع مكونات الشعب الفلسطيني، داعين إلى تفعيل لغة الحوار واحترام الحريات العامة  واعتماد خيار المقاومة في سبيل تحرير الأرض وحق العودة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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