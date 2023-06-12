حب الله استقبل وفدا من “الجبهة الشعبية”.. الشهيد محمد صلاح زرع الأمل بقلوب كل الأحرار

استقبل مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله حسن حب الله الاثنين وفدا قياديا من “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” برئاسة مسؤولها في لبنان هيثم عبدو، حيث تم البحث في آخر المستجدات والتطورات السياسية في الساحتين الفلسطينية والعربية والمخيمات.

كما بحث المجتمعون الأوضاع الفلسطينية بعد معركة ثأر الأحرار وسبل التنسيق لمواجهة المشروع الصهيو أميركي في المنطقة الذي يسعى الى ضرب ركائز الوحدة الفلسطينية وتقويض عمل المقاومة الباسلة في الضفة والقدس ومناطق الـ48 متوجهين بالتحية الى صمود اهلنا في مواجهات الاحتلال في الضفة ونابلس.

واستنكر المجتمعون “اقتحام قطعان المستوطنين للمسجد الاقصى محذرين العدو من الأبعاد الخطيرة لمخطط التقسيم المكاني التي تعمل لانجازه حكومة العدو العنصرية وعمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال في النقب بالداخل الفلسطيني المحتل”.

وحيا المجتمعون “استعداد الأسرى البواسل في سجون الاحتلال لاضرابهم المفتوح المزمع عقده في 18 من حزيران الجاري تحت شعار (ثورة حرية انتفاضة الاداريين)”، وأكدوا “دعم لجنة الطوارىء الوطنية العليا وعلى ارادة اسرانا الصلبة في وجه طغاة السجون معاهدين على تحرير الاسرى بكافة الوسائل”.

كما حيا المجتمعون “الشهيد البطل محمد صلاح الذي القى الرعب في قلوب الصهاينة وزرع الامل في قلوب كل الأحرار والشرفاء الرافضين للتسوية والتطبيع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام