مجلس الوزراء استكمل البحث في مشروع الموازنة.. ميقاتي: الموازنة من صنع لبنان ولا علاقة لصندوق النقد بأي من مندرجاتها

ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء، قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، في حضور جميع الوزراء الذين غاب منهم وزير الطاقة والمياه وليد فياض.

في ختام الجلسة، أدلى وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي بالمقررات، وقال: “تثبت الحكومة في جلستها اليوم برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المواظبة المكثفة لعقد جلسات متلاحقة لدراسة مشروع الموازنة ومناقشتها”.

اضاف: “في بداية الجلسة، قال الرئيس ميقاتي “صحيح أن هذه الموازنة قد قدمها وزير المال ولكن لكل وزير ان يدلي بأي رأي او يناقش اي أمر، وما يتم الاتفاق عليه سيؤخذ به، وعندها تصبح الموازنة هي موازنة الحكومة اللبنانية”. واكد دولته انه “يتم ترداد ان مشروع الموازنة هو استجابة لطلب صندوق النقد الدولي، وقد جرى التأكيد ان هذه الموازنة هي من صنع لبنان، ولا علاقة للصندوق بأي من مندرجاتها، فالاهتمام الأول للحكومة في هذا الوضع الاستثنائي هو تكريس أسس العدالة الضريبية وهذا ما يهدف اليه مشروع الموازنة التي تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين التشجيع الاستثماري وتأمين الموارد بما لا يرهق المواطنين”.

وقال الحلبي: “سادت الجلسة أجواء هادئة من النقاشات الدقيقة والعلمية وتناولت المواد 80 الى 139 التي شهدت، كما ذكرنا نقاشا، وكذلك تم تأخير البت ببعض المواد وهي: 13 و 15 و19 و23 و25 و26 و28 و35 و38 و65 و 112 و83 و115 و139، وستخصص جلسة لبحث هذه المواد التي علق النقاش فيها في سياق الدراسة التي تمت الأمس واليوم”.

وأعلن ان “مجلس الوزراء سيعقد غدا صباحا جلسة بدءا من الساعة التاسعة لاستكمال المواد الأخرى التي استؤخر البت بها واكمال المواد المدرجة في مشروع الموازنة ريثما نبدأ أيضا، ربما يوم السبت، بدراسة أوجه النفقات عن طريق ملف كل وزارة على حدة”.

وقال: “في سياق دراسة مواد الموازنة، وعندما وصلنا الى المادة 109، طلب معالي وزير المالية الغاء هذه المادة، بعد ما جرى التداول به بشأن اعطائه ومنحه صلاحيات تشريعية. واعتبر معالي الوزير أن الافضل ان تكون تلك من صلاحية مجلس الوزراء من خلال تقديم اقتراح الى المجلس النيابي، عملا باحكام الدستور التي تنيط بالمجلس النيابي حق التشريع وبصورة خاصة في القضايا المالية”.

وردا على سؤال عن تغيير سعر الدولار الجمركي، أجاب الوزير الحلبي: “نحن لا نزال في سياق البحث، وعندما ينتهي مشروع الموازنة ستعلمون كل شيء”.

وعن التغيير في سعر الصرف بالنسبة الى الموازنة، قال: “لم يبت بعد بهذا الامر، هناك تعدد في أسعار الصرف يجعلنا نتأنى ببعض القضايا الى ان نتوصل في نهاية اقرار الموازنة الى تحديد السعر الذي سيعتمد ووفق اي معيار”.

وردا على سؤال عن الغاء البند المتعلق بمنح وزير المال صلاحيات موقتة، أجاب: “قد يكون وزير المال اعتبرها في البداية تسرعا في تعديل بعض الشطور، لكنه رأى لاحقا ان من الأنسب ان تكون من صلاحية مجلس الوزراء، فطلب الغاءها”.

واعلن ان مجلس الوزراء سيعقد جلسته التاسعة من صباح الغد.

لقاءات ميقاتي

من جهة ثانية، إستقبل الرئيس ميقاتي صباح اليوم في السرايا الحكومية وزيري الطاقة في الاردن صالح الخرابشة وسوريا غسان الزامل في حضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض، لمناسبة توقيع لبنان اتفاقا لاستيراد الطاقة من الاردن عبر سوريا.

وفي خلال اللقاء، رحب الرئيس ميقاتي بالضيفين الاردني والسوري. وقال: “نحن نشكر الاردن وسوريا لتعاونهما في انجاز هذا المشروع الحيوي للبنان، والذي سيساعد على حل ازمة الكهرباء في لبنان”.

اضاف: “في الاوقات الصعبة التي يمر بها لبنان، تأتي هذه الخطوة كمساهمة عملية مشكورة لحل ازماتنا المتراكمة، واننا نتطلع ايضا الى انجاز الخطوات اللازمة لاستجرار الغاز من مصر في اقرب وقت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام