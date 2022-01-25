بيسكوف: المفاوضات الروسية الأميركية ستتضح بعد الحصول على رد حول الضمانات الأمنية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الثلاثاء، أن المفاوضات الروسية الأميركية حول الضمانات الأمنية ستكون أكثر وضوحاً بعد الحصول من الجانب الأميركي على رد بشأنها، مشيرا في الوقت نفسه، إلى قلق الكرملين بشأن تصعيد التوتر من جانب الولايات المتحدة.

وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال ما إذا كان إعلان الولايات المتحدة لحالة التأهب بين 8.5 ألف عسكري لنقلهم إلى أوروبا، يؤثر على سير المفاوضات(بين الطرفين): “لا يؤثر على سير المفاوضات، المفاوضات في هذه المرحلة اكتملت. قبل أن يكون هناك فهم بشأن كيفية ومتى سنستمر، هناك حاجة للحصول على ذلك النص (الرد الكتابي حول الضمانات الأمنية). وهو ما نأمل أن يحدث هذا الأسبوع”.

وأضاف بيسكوف: “أما بشأن واقع تصعيد التوتر الإعلامي من جانب الولايات المتحدة، فقد تحدثنا عن ذلك يوم أمس، لم يتغير شيء هنا. نحن نتابع هذه التصرفات (الأميركية) بقلق بالغ”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أنّ الولايات المتحدة منفتحة على إجراء محادثات جديدة مع روسيا على مستوى وزيري الخارجية، إذا تبين أن مثل هذا التفاعل سيكون مفيداً في حل الأزمة الحالية حول أوكرانيا.

المصدر: سبوتنيك