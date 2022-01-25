الصحة العالمية: تتوقع ظهور المزيد من متحورات كوفيد

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، امس الاثنين، من أن الظروف مهيأة لتحور فيروس كورونا “سارس كوف 2” إلى المزيد من السلالات الجديدة، قائلا إن من الخطر افتراض أن الوباء يقترب من نهايته.

وفي كلمته أمام المجلس التنفيذي للمنظمة قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه منذ التعرف على متحور “أوميكرون” قبل تسعة أسابيع فقط، تم الإبلاغ عن أكثر من 80 مليون حالة إصابة، أكثر مما سجل في عام 2020 بأكمله.

وأضاف تيدروس أنه في الأسبوع الماضي، سُجلت 100 حالة في المتوسط ​​إلى منظمة الصحة العالمية كل ثلاث ثوان، وفقد شخص حياته بسبب الفيروس كل 12 ثانية، حسبما نقلت شبكة “سي إن بي سي، من الخطر الافتراض أن أوميكرون سيكون المتحور الأخير أو أننا في نهاية اللعبة. على العكس من ذلك، فإن الظروف العالمية مثالية لظهور المزيد من المتحورات، ولتغيير مسار الوباء، يجب علينا تغيير الظروف التي تؤدي إليه”.

في الأسبوع الماضي، حذر مسؤول كبير آخر في منظمة الصحة العالمية من أنه على الرغم من تباطؤ انتشار حالات “أوميكرون” في بعض البلدان، فمن المحتمل أن تؤدي معدلات الإصابة المرتفعة حول العالم إلى ظهور متحورات تسمح للفيروس بالتطور.

المصدر: سبوتنيك